الرئيس تبون يزور مؤسسة قطر وفروعها

21 فبراير، 2022

قام اليوم الاثنين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بزيارة مؤسسة قطر وفروعها، أيز كان في استقباله بمدخل المبنى، الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر والرئيس التنفيذي.

وطاف الرئيس تبون بأجنحة المبنى المركزي، حيث تلقى شروحات حول مؤسسة قطر وتنظيمها، كما زار المكتبة الوطنية لقطر. حيث تلقى شروحات حول المخطوطات والمؤلفات التي تحتويها.

وقام رئيس الجمهورية، بزيارة مربط تربية الخيول العربية الأصيلة “الشقب، حيث استمع لعرض حول السلالات التي يتم تربيتها بالمربط.

رمزي أحمد توميات

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