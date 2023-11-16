الرئيس تبون يزور المعرض المنظم في إطار المقاولاتية

قام رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، بزيارة المعرض المنظم في إطار المقاولاتية.

ويضم هذا المعرض، مؤسسات عمومية و خاصة ومؤسسات لشباب من حاملي المشاريع من أبناء الجالية الوطنية في الخارج.

و كان رئيس الجمهورية قد أشرف اليوم بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة، على اختتام فعاليات أيام المقاولاتية الموسومة بشعار “المقاولاتية في قلب التجديد الجزائري”، و المُنظّم من طرف مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، بمناسبة الأسبوع العالمي للمقاولاتية.

ليُلقي بعد ذلك رئيس الجمهورية خطابا أمام مئات أرباب المؤسسات والمقاولات، تعرض فيه للتوجهات الأساسية لمواصلة الديناميكية الاقتصادية، كما شرح رئيس الجمهورية نظرته القائمة على اقتصاد جديد، يرتكز على نظام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وقد أمر الرئيس تبون الوزير الأول نذير العرباوي، ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين وليد، بمرافقة وحماية المؤسسات الناشئة.

شرف الدين عبد النور

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