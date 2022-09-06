الرئيس تبون يدعو نظيره المصري للمشاركة في القمة العربية بالجزائر 

استقبل اليوم الثلاثاء، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، عبد الفتاح السيسي، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، وذلك بقصر الاتحادية، حسبما أفادت به وزارة الخارجية في بيان لها.

وحسب نص البيان، فقد سلم لعمامرة للرئيس المصري رسالة الدعوة الموجهة إليه من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. للمشاركة في أشغال القمة العربية (31) المقرر عقدها بالجزائر يومي الفاتح والثاني نوفمبر 2022.

وبهذه المناسبة، أبلغه تحياته الخالصة وتطلعه لمواصلة العمل معه لتعزيز التعاون الثنائي، وترسيخ سنة التشاور والتنسيق السياسي بين البلدين الشقيقين.

وبدوره، أعرب الرئيس المصري عن بالغ تقديره لأخيه الرئيس عبد المجيد تبون، مثمنا جهوده ومساعيه لتوفير عوامل نجاح القمة العربية المقبلة، مؤكدا حرصه للمشاركة والمساهمة شخصيا في دعم هذه الجهود لضمان تكليل هذا الاستحقاق العربي الهام، بنتائج تكون في مستوى تطلعات الشعوب العربية.

وحسب نص البيان، فقد جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين. حيث أعرب الطرفان عن ارتياحهما للديناميكية الجديدة التي يشهدها التعاون الثنائي على ضوء القرارات. التي اتخذها قائدا البلدين خلال زيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى مصر مطلع العام الحالي.

كما تم أيضا التطرق إلى أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك على مستوى العالم العربي وعلى الصعيدين الدولي والإفريقي، خاصة مستجدات الأوضاع في الجوار الإقليمي للبلدين الشقيقين.

ليديا كبيش

معجب بهذه: إعجاب تحميل...