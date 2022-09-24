الرئيس تبون يدعو نظيره السنغالي لحضور قمة الجزائر كضيف شرف

استُقبل وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة من قبل رئيس جمهورية السنغال، ماكي سال، حسبما أفادت به وزارة الخارجية في بيان لها.

وحسب نص البيان، فقد سلمه رسالة الدعوة الموجهة إليه من قبل أخيه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لحضور القمة العربية بالجزائر كضيف شرف، بصفته الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.

وبدوره، أكد الرئيس السنغالي قبوله الدعوة وحرصه على المشاركة شخصيا في أشغال القمة لمساندة الجهود التي تبذلها الجزائر من أجل مد جسور التعاون والتضامن بين الفضاءين العربي والافريقي.

كما استُقبل رئيس الدبلوماسية الجزائرية من قبل رئيس جمهورية غينيا بيساو، وذلك في إطار التواصل المستمر بين الرئيس عبد المجيد تبون وأخيه الرئيس أومارو سيسوكو امبالو الذي يرأس حالياً المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، وكذا متابعة نتائج الزيارة التي قام بها هذا الأخير إلى الجزائر نهاية شهر أوت المنصرم.

ومن جانب آخر، وبمقر بعثة الجزائر لدى الأمم المتحدة بنيويورك، اجتمع الوزير مع الفريق رفيع المستوى حول الأمن والتنمية في الساحل بقيادة الرئيس السابق لجمهورية النيجر، محمدو إيسوفو.

وقد تركزت المحادثات بين الطرفين حول التحديات السياسية والأمنية والتنموية في منطقة الساحل والصحراء وآفاق معالجتها، حيث أحاط لعمامرة ضيوفه بالجهود التي تبذلها الجزائر لاستعادة الأمن والاستقرار وتشجيع التنمية في هذا الفضاء الذي يمثل جوارها المباشر.

كما أطلعهم على المبادرات التي أطلقتها الجزائر بهدف تعزيز التعاون الاقليمي وتنشيط الآليات العملياتية التي تجمع دول المنطقة.

وتجدر الاشارة الى أن هذه اللقاءات جاءت في إطار مواصلة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، في إطار مواصلة أنشطته، في سياق مشاركته في الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77.

رمزي أحمد توميات

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