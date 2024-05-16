الرئيس تبون يدعو للمّ الصفوف وتوحيد الطاقات لتحقيق مشروع قيام الدولة الفلسطينية المستقلة

شدّد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، في كلمته، قرأها نيابة عنه، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، في افتتاح الدورة الـ33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، على أن الأمر ما بعد الحرب على غزة، ينبغي أن يكون مغايرا، ويقتضي لم الصفوف وتوحيد الطاقات وإنجاز المشروع الوطني الفلسطيني، المتمثل في قيام دولة فلسطينية مستقلة.

وذلك-يضيف الرئيس-فضلا عما تمليه المرحلة الراهنة، من أولولويات تكثيف الضغوط، لوضع حد للعدوان الإسرائيلي، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ووقف التهجير القسري للفلسطينيين.

وأشار رئيس الجمهورية، إلى أن القمة العربية، تلتئم، اليوم، في ظرف دولي صعب، وظرف إقليمي أصعب بكثير، “فالأزمة الحادة التي ألمت بمنظومة العلاقات أصبحت واقعا معاشا يرمي بإفرازاته ومُخلفاته وتداعياته على العالم بأسره”، يقول الرئيس تبون.

و تابع الرئيس، “وما العجز الذي أصاب آليات العمل الدولي مُتعدد الأطراف وعلى رأسها مُنظمتنا الأممية وجهازها المركزي المُتمثل في مجلس الأمن إلّا مُؤشر على هذه الأزمة الحادة التي ما فتئت ترهن حاضر ومستقبل السلم والأمن والتنمية في المعمورة”.

كما ذكّر رئيس الجمهورية، بأن الجزائر عملت منذ انضمامها لمجلس الأمن، بكل أمانة ووفاء وإخلاص، على تمكين القضية الفلسطينية من استعادة مكانتها المركزية، كأقدم قضية على جدول أعمال هذه المنظمة الدولية

شرف الدين عبد النور