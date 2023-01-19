الرئيس تبون يدعو إلى التحرر من التردد والتحلي بروح المبادرة

الرئيس تبون يدعو إلى التحرر من التردد والتحلي بروح المبادرة

دعا اليوم الخميس، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون إلى التحرر من التردد والتحلي بروح المبادرة

وجاء ذلك خلال القاء الرئيس تبون لكلمة خلال اشرافه على افتتاح لقاء الحكومة مع الولاة، بقصر الأمم، أين أبرز أن اللقاء يهدف إلى إعطاء فعالية أكبر لعمل الجماعات المحلية

وأوضح رئيس ابجمهورية، أن اللقاء يرمي إلى متابعة مدى تنفيذ القرارات برؤية جديدة بهدف إحداث التغيير اللازم في الذهنيات والممارسات للقضاء على الممارسات البيروقراطية والطفيلية

وقال الرئيس تبون:” أدعو إلى التحرر من التردد والتحلي بروح المبادرة والجرأة خاصة وأن هذه المرحلة هي مرحلة التحديات الاستراتيجية القائمة على الأمن الطاقوي، والغذائي والمائي”.

وأضاف رئيس الجمهورية بالقول :”نسعى إلى تثبيت أسس الحوكمة الجديدة من خلال تنويع مصادر التمويل وتحسين أساليب التسيير”، مبرزا أن الولاة شاركوا في حلحلة المشاكل التي كانت تعيق المؤسسات لأسباب بيروقراطية أو فراغات تشريعية

وتابع الرئيس تبون قائلا: “نتائج القرارات التي اتخذناها سابقا مكنتنا في ظرف ثلاث أشهر من استحداث ما بين 600 و 700 وحدة اقتصادية مجهرية مصغرة متوسطة.

ليديا كبيش

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