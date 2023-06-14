الرئيس تبون يدشن ساحة ونصب تذكاري لمؤسس الدولة الأمير عبد القادر بموسكو

14 يونيو، 2023

قام، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتدشين ساحة ونصبا تذكاريا لمؤسس الدولة الأمير عبد القادر في موسكو حسب ما افاد به موقع الجزائر الدولية.

ويعد هذا المعلم التذكاري الجديد، الأول من نوعه في روسيا الذي يمجد شخصية إسلامية وعربية. وذلك تقديرا لإسهامات ودور مؤسس الدولة الجزائرية في نشر قيم التسامح وحوار الأديان ومبادئ الإنسانية.

هذا ويواصل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، زيارته التي شرع فيها أمس الثلاثاء إلى فيدرالية روسيا لمدة ثلاثة أيام. بدعوة من نظيره الروسي، فلاديمير بوتين

رمزي أحمد توميات

14 يونيو، 2023

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