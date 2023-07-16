الرئيس تبون يجري مع أمير قطر جلسة مباحثات رسمية

عقد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، جلسة مباحثات رسمية بالديوان الأميري.

و في بداية الجلسة، رحب أمير قطر بالرئيس تبون والوفد المرافق. متمنيا لهم طيب الإقامة، وللعلاقات الأخوية المزيد من التطور والنماء في مختلف المجالات. بما يحقق التطلعات المشتركة للشعبين الشقيقين.

ومن جانبه أعرب الرئيس تبون عن شكره لأمير قطر على حسن الاستقبال وكرم الضيافة. متطلعا إلى أن تسهم المباحثات مع سموه في تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الأخوية بين قطر والجزائر.

وحسب وكالة الأنباء القطرية جرى خلال الجلسة بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها على مختلف الصعد خاصة الاقتصاد. والتجارة، والصناعة، والطاقة والتكنولوجيا. بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية.

كما حضر الجلسة من الجانب القطري، الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري، والشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة. ومحمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، وعدد من كبار المسؤولين.

أما عن الجانب الجزائري فقد حضر أحمد عطاف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ولعزيز فايد وزير المالية. ومحمد عرقاب وزير الطاقة والمناجم. وكريم بيبي تريكي وزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، وعلي عون وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني.

بالاضافة الى الطيب زيتوني وزير التجارة وترقية الصادرات، ولخضر رخروخ وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، ومحمد طارق بلعريبي وزير السكن والعمران والمدينة. وعدد من كبار المسؤولين.

رمزي أحمد توميات

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