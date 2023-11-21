الرئيس تبون يجري محادثات ثنائية مع نظيره التركي بمقر الرئاسة

21 نوفمبر، 2023

أجرى منذ قليل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون،  محادثات ثنائية مع نظيره التركي الطيب رجب أردوغان بمقر الرئاسة.

هذا و قد استقبل اليوم الثلاثاء، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، نظيره التركي رجب طيب أردوغان بمقر رئاسة الجمهورية.

وللاشارة فقد قد حلّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم بالجزائر في إطار زيارة دولة رسمية أين كان الرئيس تبون في استقباله في مطار هواري بومدين الدولي.

وتدخل هذه الزيارة في إطار زيارة رسمية يقوم بها أردوغان إلى الجزائر، يشرف خلالها الرئيسان على أشغال الدورة الثانية لمجلس التعاون رفيع المستوى الجزائري-التركي.

ليديا كبيش

 

21 نوفمبر، 2023

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