الرئيس تبون يجري مباحثات ثنائية مع نظيره التركي

21 نوفمبر، 2023
الرئيس تبون يجري مباحثات ثنائية مع نظيره التركي

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، محادثات ثنائية أولية بالقاعة الشرفية لمطار الجزائر الدولي هواري بومدين.

هذا وقد حلّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم بالجزائر في إطار زيارة دولة رسمية أين كان الرئيس تبون في استقباله في مطار هواري بومدين الدولي.

وتدخل هذه الزيارة في إطار زيارة رسمية يقوم بها أردوغان إلى الجزائر، يشرف خلالها الرئيسان على أشغال الدورة الثانية لمجلس التعاون رفيع المستوى الجزائري-التركي.

رمزي أحمد توميات

21 نوفمبر، 2023

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