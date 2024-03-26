الرئيس تبون يجري حركة جزئية في سلك رؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية

26 مارس، 2024

أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، حركة جزئية في سلك رؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية، حسب ما أورده بيان وزارة الشؤون الخارجية.

 و شملت هذه الحركة الجزئية، حسب ذات المصدر، 28 سفيرا و3 قناصلة عامين، و3 قناصلة، طبقا لأحكام المادة 92 من الدستور.

كما تندرج هذه التعيينات، في إطار تفعيل الجهاز الدبلوماسي، وتهدف إلى تحسين أداء العمل الدبلوماسي في ظل الرهانات الحالية وضمان تكفل أمثل بالجالية الوطنية بالخارج.

 و ستصبح هذه التعيينات سارية، بمجرد إتمام الإجراءات التنظيمية المطلوبة، يضيف ذات المصدر.

شرف الدين عبد النور

26 مارس، 2024

مقالات ذات صلة

وزير الداخلية: لن ندخر أي جهد في محاربة كل من تُسول له نفسه مساومة المواطنين في أبسط حقوقهم

23 أكتوبر، 2023

رئيس الجمهورية يصدر عفوا رئاسيا لفائدة أزيد من 8000 محبوس

4 يوليو، 2023

لعمامرة يلتقي مع نظيرته السلوفينية

16 نوفمبر، 2022

غلق بعض الطرقات بسبب تراكم الثلوج

1 فبراير، 2023
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز 2024
زر الذهاب إلى الأعلى