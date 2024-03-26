الرئيس تبون يجري حركة جزئية في سلك رؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية

أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، حركة جزئية في سلك رؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية، حسب ما أورده بيان وزارة الشؤون الخارجية.

و شملت هذه الحركة الجزئية، حسب ذات المصدر، 28 سفيرا و3 قناصلة عامين، و3 قناصلة، طبقا لأحكام المادة 92 من الدستور.

كما تندرج هذه التعيينات، في إطار تفعيل الجهاز الدبلوماسي، وتهدف إلى تحسين أداء العمل الدبلوماسي في ظل الرهانات الحالية وضمان تكفل أمثل بالجالية الوطنية بالخارج.

و ستصبح هذه التعيينات سارية، بمجرد إتمام الإجراءات التنظيمية المطلوبة، يضيف ذات المصدر.

شرف الدين عبد النور

معجب بهذه: إعجاب تحميل...