الرئيس تبون يتوجه برسالة إلى الشعب الجزائري بمناسبة اليوم الوطني للمجـاهد

19 أغسطس، 2023

توجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، برسالة إلى الشعب الجزائري بمناسبة اليوم الوطني للمجاهد المخلد للذكرى المزدوجة للهجومات الشمال القسنطيني وانعقاد مؤتمر الصومام 20 أوت 1955/1956

وقال الرئيس تبون: “نحتفي بالأيام التي وقعت فيها تلك الأحداث التاريخية بشموخ شعب صاغ بدماء أبنائه أمجادا، مضيفا بالقول:” تتجدد اليوم على أرض الكفاح وقلعة الحرية مشاعر الاعتزاز بالانتماء لوطن صنع
كبريائه الشــ هداء الأبرار”.

وتابع رئيس الجمهورية قائلا: “شهـداؤنا الأبرار أودعوا في الاجيال بذرة الوفاء برسالة نوفمبر الخالدة، نستلهم في هذه المرحلة الثقة في مقدرات الأمة لنحقق مؤشرات إيجابية في مجالات التنمية المستدامة”.

كما اردف الرئيس تبون بالقول: “هذه المرحلة التي تتعزز بها المكاسب الاجتماعية حفظا لكرامة المواطن وتحرز بلادنا بفضلها تقدما هاما في اتجاه توسيع شراكتنا الاستراتيجية عبر العالم”

وأضاف رئيس الجمهورية:” نستشرف اليوم مزيدا من الارتقاء ببلادنا واسماع صوتها وتثبيت مكانتها لتواصل الاضطلاع الكامل بدورها المحوري في المنطقة والعالم”.

واختتم رئيس الجمهورية رسالته بالقول:” نترحــم في هذه المناسبة على أرواح الشهــ داء الزكية ونتوجه بالتحية والتقدير إلى المجـاهدين أطال الله في أعمارهم”.

رمزي أحمد توميات

19 أغسطس، 2023

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