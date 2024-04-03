الرئيس تبون يتلقّى مكالمة هاتفية من نظيره الفلسطيني محمود عباس

3 أبريل، 2024

تلقّى اليوم، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية، من نظيره، محمود عباس، رئيس دولة فلسطين المحتلة، أعرب له من خلالها عن تقديره وشكره للجزائر، رئيسًا وشعبًا ودولة على كل ما تقوم به نصرة للقضية الفلسطينية ولاسيما القرار الأممي الأخير.

بدوره، أكد الرئيس تبون، حسب بيان رئاسة الجمهورية، ثبات مواقف الجزائر، ومواصلة دعمها لكل الجهود الدولية، الهادفة إلى إحقاق الحقّ وتمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من استرجاع حقوقه الشرعية.

واتفق الرئيسان، حسب ذات المصدر، على زيارة سيقوم بها رئيس الحكومة الفلسطينية وزير الخارجية، إلى الجزائر ، بعد عيد الفطر بحول الله.

شرف الدين عبد النور

3 أبريل، 2024

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