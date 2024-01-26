الرئيس تبون يتلقّى مكالمة هاتفية من رئيسة الوزراء الإيطالية هذا مفادها

26 يناير، 2024

تلقّى اليوم، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية من رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، أجرى من خلالها محادثات جِدّ معمقة حول مسائل جهوية مشتركة في صدارتها المؤتمر الإيطالي الإفريقي الذي ستحتضنه العاصمة الإيطالية روما نهاية الشهر الجاري.

و ستكون الجزائر حسب بيان رئاسة الجمهورية، ممثلة بوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أين سيتم خلال هذا اللقاء بعث خطة ماتيي(mattei) من أجل بناء شراكة جديدة بين إيطاليا ودول القارة الإفريقية.

و سمحت هذه المكالمة بين رئيس الجمهورية ورئيسة الوزراء الإيطالية، بتناول ملف الهجرة غير الشرعية.

كما اتفقا أيضا على لقاء قريب يجمعهما، مع تكثيف اللقاءات التنسيقية على مستوى الخبراء بين البلدين في جميع المجالات، حسب ذات المصدر.

شرف الدين عبد النور

26 يناير، 2024

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