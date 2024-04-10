الرئيس تبون يتلقّى تهاني عيد الفطر المبارك من نظيره التركي

تلقّى اليوم، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية، من نظيره، رئيس جمهورية تركيا، رجب طيب أردوغان، تبادلا فيها تهاني عيد الفطر المبارك، راجيين للشعبين المزيد من الرقيّ والاستقرار.

كما تطرق الرئيسان بالمناسبة ذاتها، حسب بيان رئاسة الجمهورية، إلى جودة العلاقات الجزائرية -التركية ومستواها العالي والمتميز.

كما استعرض الرئيسان، خلال هذه المكالمة، الأوضاع في قطاع غزة، وحلّلا المستجدات، ليتفقا على مواصلة دعم الجهود الثنائية المشتركة، إلى حين حصول دولة فلسطين المحتلة على العضوية الكاملة، في هيئة الأمم المتحدة، وهو المسعى الذي شكر فيه الرئيس التركي، نظيره رئيس الجمهورية، مقدّرًا عاليًا مواقف الجزائر ومبادئها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية والمجهودات المبذولة على مستوى مجلس الأمن الدولي.

شرف الدين عبد النور

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