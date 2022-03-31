تلقى اليوم الخميس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية من نظيره التونسي قيس سعيد هنأه فيها بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل متمنيا له وللشعب الجزائري دوام العافية والهناء، حسبما أفادت به رئاسة الجمهورية في بيان لها.

وجاء في نص التهنئة :”تلقى اليوم، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية من أخيه السيد قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة هنأه فيها بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل, متمنيا له وللشعب الجزائري دوام العافية والهناء”.

وبدوره أعرب الرئيس عن شكره لنظيره التونسي على نبل مشاعره مبادلا إياه ومن خلاله الشعب التونسي الشقيق تهانيه بهذه المناسبة العزيزة راجيا من الله أن يعيدها على الشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية قاطبة بالخير واليمن والبركات.

ش.ن

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