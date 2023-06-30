الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية

تلقى اليوم، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية من نظيره رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي، تقدم له فيها وللشعب الجزائري بتهاني عيد الأضحى المبارك، حسب ما اورده بيان رئاسة الجمهورية.

من جهته، أعرب رئيس الجمهورية حسب ذات البيان، عن شكره للرئيس الإيراني على تواصله الأخوي، متقدما بتهانيه للرئيس والشعب الإيراني ومتمنيا كل الخير والازدهار.

و اتفق الرئيسان على تعزيز التعاون المشترك وتسريع اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، يضيف المصدر ذاته.

وبالمناسبة ذاتها، هنأ الرئيس الإيراني رئيس الجمهورية، على انتخاب الجزائر عضواً غير دائم في مجلس الأمن الدولي، معربا أيضا، عن تهانيه للشعب الجزائري بمناسبة الذكرى 61 لعيد للاستقلال، يختم بيان الرئاسة.

شرف الدين عبد النور

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