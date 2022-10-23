الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من رئيس دولة فلسطين

تلقى اليوم الأحد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية من رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، حسبما أفادت به رئاسة الجمهورية في بيان لها

وحسب نص البيان، فقد شكر عباس الرئيس تبون على المجهودات التي بذلها بِسَعْيه الجاد من أجل توحيد الفصائل الفلسطينية في مؤتمر لم الشمل الذي احتضنته الجزائر في 13 أكــتوبر الجاري.

من جهته، ثمن رئيس الجمهورية دور محمود عباس في إنجاح المصالحة الوطنية بين الفصائل الفلسطينية، مقدرا تقبله ومباركته لهذه المبادرة متمنيا تجسيدها على أرض الواقع.

رمزي أحمد توميات

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