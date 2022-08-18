الرئيس تبون يتلقى مكالمة من نظيره التونسي

تلقى، اليوم، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية من قيس سعيّد، رئيس الجمهورية التونسية ، قدّم له فيها باسمه الشخصي، وباسم الشعب التونسي ، خالص التعازي في ضحايا الحرائق التي شهدتها بعض ولايات الوطن.

وأعرب الرئيس التونسي عن تضامنه ومؤازرته، ووقوف الشقيقة تونس إلى جانب الجزائر في هذه الظروف، واستعداد بلاده لمدّ يد العون إلى الجزائر، حسبي بيان لرئاسة الجمهورية.

وبدوره، شكر رئيس الجمهورية أخاه الرئيس قيس سعيّد، ومن خلاله الشعب التونسي الشقيق، على صدق مشاعر التضامن والأخوة، مثمنا عاليا عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين، يضيف البيان.

ش.ن

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