الرئيس تبون يتلقى رسالة من نظيره الألماني بمناسبة ذكرى اندلاع الثورة  

تلقى اليوم الخميس، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رسالة من رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر شتاينماير، هنأه فيها والشعب الجزائري، بمناسبة حلول الذكرى الـ 69 للثورة الجزائرية.

و عبر الرئيس الألماني عن عزمه على مواصلة تعميق العلاقات الوثيقة بين البلدين، في مجالات محورية أخرى، منها الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والهجرة.

كما أبرز الدور الجزائري الهام الساعي إلى إرساء السلام والاستقرار في المنطقة، وفي العالم أجمع، لا سيّما مع انتخابها لعضوية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ليديا كبيش

معجب بهذه: إعجاب تحميل...