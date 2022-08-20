الرئيس تبون يتلقى التعازي من نظيره الإيطالي

20 أغسطس، 2022
تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رسالة تعزية من قبل الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، في ضحايا الحرائق التي شهدها شرق الوطن، حسبما أفادت به رئاسة الجمهورية في بيان لها.
وحسب نص البيان ، فقد قدم الرئيس الإيطالي، بإسمه الخاص وبإسم الشعب الإيطالي، خالص تعازيه لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
كما أعرب الرئيس الايطالي، بهذه المناسبة الأليمة، عن عميق تعاطفه، وأكد للشعب الجزائري تضامن الشعب الإيطالي التام معه في هذه المحنة.
وجاء في نص البيان:”رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، يتلقى رسالة تعزية من الرئيس الإيطالي، السيد سيرجيو ماتاريلا، باسمه وباسم الشعب الإيطالي، معربا للسيد الرئيس عن التضامن التام لجمهورية إيطاليا مع الجزائر، إثر وقوع ضحايا جراء الحرائق التي مسّت مناطق من شرق الوطن”.
رمزي أحمد توميات
20 أغسطس، 2022

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