تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اتصالا هاتفيا من طرف رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، حسبما أفادت به رئاسة الجمهورية في بيان لها.

وحسب نص البيان، فإن الرئيس الفلسطيني شكر الجزائر شعبا ورئيسا وحكومة على الموقف الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

كما أطلع الرئيس الفلسطيني الرئيس تبون على التطورات الخطيرة للأوضاع في فلسطين المحتلة واستهداف حرمة المقدسات الإسلامية بالمسجد الأقصى إضافة إلى الاتصالات مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي.

رمزي أحمد توميات

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