الرئيس تبون يتلقى اتصالا هاتفيا من بشار الأسد

تلقى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون اتصالا هاتفيا من بشار الأسد.

واعرب الرئيس السوري، عن شكره وتقديره البالغين للجهود الدؤوبة التي بذلها الرئيس تبون. من أجل استعادة سوريا في ظل الرئاسة الجزائرية للقمة العربية، لمقعدها في جامعة الدول العربية. متمنيا للشعب الجزائري المزيد من التقدم والازدهار.

و بدوره أعرب رئيس الجمهورية لنظيره السوري عن تقديره وترحيبه لعودة الشقيقة سوريا إلى الجامعة العربية. متمنيا للشعب السوري الشقيق اطراد التقدم و المناعة وللعمل العربي المشترك. تحقيق ما تصبو إليه الشعوب العربية من مناعة واستقرار وتنمية.

في المقابل تم الاتفاق بين قائدي البلدين على تبادل الزيارات وتحديد برامج عمل مكثف. يشمل كافة القطاعات من أجل التعزيز المستمر للعلاقات التاريخية المتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين.

رمزي أحمد توميات

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