الرئيس تبون يتسلّم أوراق اعتماد سفراء جُدد لأربع دول

ترأس اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مراسم تقديم أوراق اعتماد أربعة سفراء جدد.

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية أنّ رئيس الجمهورية تسلّم أوراق اعتماد علي جاسم أحمد العرادي بصفته سفيرًا رئيسًا لبعثة مملكة البحرين بالجزائر، وكذا هيكتور إيغارثا كابريرا بصفته سفيرا رئيسا لبعثة جمهورية كوبا بالجزائر

كما تسلّم الرئيس تبون أوراق اعتماد هراشيا بولاديان بصفته سفيرًا رئيسًا لبعثة جمهورية أرمينيا بالجزائر، و بومو فرانك سوفونيا بصفته سفيرا رئيسا لبعثة مملكة ليسوتو بالجزائر.

ش.ن