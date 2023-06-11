الرئيس تبون يترأس الإجتماع الدوري لمجلس الوز

11 يونيو، 2023

ترأس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اليوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية

ويتناول الإجتماع مشروعي قاوننين يتضمن الاول قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث. ويتعلق الثاني بقانون الاجراءات المدنية والإدارية. بالإضافة إلى عروض منها: محاور مشروع قانون إطار لمكافحة التزوير واستعمال المزور.

إضافة إلى البرنامج التكميلي لولاية الجلفة، وإعادة تثمين النظام التعويضي للموظفين العاملين في ولايات الجنوب.

11 يونيو، 2023

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