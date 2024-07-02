الرئيس تبون يبعث رسالة تهنئة إلى نظيره الموريتاني بعد فوزه بولاية جديدة

بعث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، رسالة تهنئة إلى نظيره محمد ولد الشيخ الغزواني، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الإسلامية الموريتانية.

و قال رئيس الجمهورية، في رسالته، “أجدد لفخامتكم قناعتنا الراسخة وحرصنا الدائم للتشاور والتنسيق من أجل تعزيز وشائج الأخوة وتدعيم التعاون القائم بين بلدينا”.

شرف الدين عبد النور

النص الكامل لرسالة التهنئة التي بعثها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى الرئيس الموريتاني بعد انتخابه مجددا

“صاحب الفخامة

محمد ولد الشيخ الغزواني

رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة

فخامة الرئيس وأخي العزيز،

يسعدني أن أعرب لفخامتكم بمناسبة إعادة انتخابكم رئيسًا للجمهورية الإسلامية الـموريتانية الشقيقة لولاية ثانية، عن أخلص التـهاني وأطيب التبريكات، متمنيًا لكم تمام التوفيق وكامل السداد في أداء مهامكم السامية، بعدما حظيتُم بثقةِ الشعب الـموريتاني الشقيق الـمتجددة في شخصكم الكريم لقيادة البلاد، ومواصلة مسيرة النمو والتطور تحت حكمكم الرشيد، لِـمَا فيه خيرُ ورفعة موريتانيا الشقيقة وأمنها واستقرارها.

وأغتنم هذه السانحة، لأجدد لفخامتكم قناعتنا الراسخة وحرصنا الدائم للتشاور والتنسيق من أجل تعزيز وشائج الأخـوة وتدعيم التعاون القائم بين بلدينا، والرفع من شراكتنا الاستراتيجية وتوسيعها خدمة لـمصالحنا الـمشتركة، ومساهمة في تحقيق تطلعات شعوبنا في الـمنطقة الـمغاربية وفي الساحل، إلى الـمزيد من التضامن والتكامل في كنف الأمن والاستقرار.

وإذ أجدد لكم خالص تـهاني الأخوية وتمنياتي الصادقة لكم بالنجاح والسداد، تفضلوا فخامة الرئيس وأخي العزيز، بقبول أسمى عبارات التقدير والـمودة”.