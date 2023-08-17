الرئيس تبون يبعث برسالة خطية لنظيره المصري

استُقبل، سفير الجزائر في القاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، حميد شبيرة، من قبل وزير خارجية جمهورية مصر العربية، سامح شكري، حيث سلّمه رسالة خطية موجهة إلى الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي، من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حسب ما أورده بيان وكالة الأنباء الجزائرية.

وأكّد وزير الخارجية المصري للسفير الجزائري حميد شبيرة، خلال هذا اللقاء الذي جرى أمس الأربعاء، على إرادته الراسخة في مواصلة توسيع و تعميق التعاون بين الجزائر و مصر وتكثيف التشاور السياسي بينهما على مختلف المستويات، و نوه بالمستوى الجيد و بالمكاسب المحققة في مجال التعاون الاقتصادي بين الجزائر ومصر، يضيف البيان.

بدوره، أعرب شبيرة عن عزم الجزائر على ترقية التعاون بين البلدين لا سيما في مجالات الاستثمار والشراكة والتبادل التجاري لاستغلال الإمكانيات الكبيرة المتوفرة في مصر والجزائر، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

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