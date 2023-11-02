الرئيس تبون يبعث برسالة إلى المشاركين في المؤتمر العربي الـ 22 لطب الأورام

2 نوفمبر، 2023

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون برسالة إلى المشاركين في المؤتمر العربي الـ 22 لطب الأورام بالمركز الدولي للمؤتمرات

وقال الرئيس تبون: “دعم الصندوق الوطني لمكافحة السرطان بـ 30 مليار دينار بداية من 2024″، مبرزا أن مكافحة السرطان يكون بالقضاء على أوجه العجز في توزيع مراكز مكافحته عبر الوطن

وأضاف رئيس الجمهورية بالقول :”بلادنا اختتمت سنة 2022 بتسجيل 50 ألف حالة لداء السرطان، و الاصـابات المسجلة تستدعي تحسينات وتقويمات مستعجلة”.

كما أكد الرئيس تبون أنه تم تكريس متابعة ومحاربة مرض السرطان كأولوية.

ليديا كبيش

2 نوفمبر، 2023

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