الرئيس تبون يبعث برسالة إلى المشاركين في المؤتمر العربي الـ 22 لطب الأورام

الرئيس تبون يبعث برسالة إلى المشاركين في المؤتمر العربي الـ 22 لطب الأورام

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون برسالة إلى المشاركين في المؤتمر العربي الـ 22 لطب الأورام بالمركز الدولي للمؤتمرات

وقال الرئيس تبون: “دعم الصندوق الوطني لمكافحة السرطان بـ 30 مليار دينار بداية من 2024″، مبرزا أن مكافحة السرطان يكون بالقضاء على أوجه العجز في توزيع مراكز مكافحته عبر الوطن

وأضاف رئيس الجمهورية بالقول :”بلادنا اختتمت سنة 2022 بتسجيل 50 ألف حالة لداء السرطان، و الاصـابات المسجلة تستدعي تحسينات وتقويمات مستعجلة”.

كما أكد الرئيس تبون أنه تم تكريس متابعة ومحاربة مرض السرطان كأولوية.

ليديا كبيش

معجب بهذه: إعجاب تحميل...