الرئيس تبون يؤكد : ماضون بحزم في الدفاع عن حق الشعب الجزائري

عبر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون،. عن تطلعه في المدى القريب إلى إحراز التقدم المأمول في مسار ملف الذاكرة. آخذين في الحسبان الأهمية التي يكتسيها العمل الموكول للجنة المشتركة من المؤرخين. لمعالجة جميع القضايا

بما في ذلك تلك المتعلقة باستعادة الأرشيف والممتلكات ورفات المقاومين والتجارب النووية والمفقودين، يضيف الرئيس تبون في رساله له اليوم الأحد، بمناسبة اليوم الوطني للذاكرة

وقال رئيس الجمهورية في رسالته: “كنا قد أكدنا أكثر من مرة أننا ماضون بحزم في الدفاع عن حق الشعب الجزائري. بتكثيف المساعي لمعالجة مسألة التاريخ والذاكرة بشجاعة. وإنصاف وبإضفاء الوضوح الكامل على هذا الملف الحساس”.

وأضاف الرئبس تبون بالقول: “إننا ونحن نحتفي باليوم الوطني للذاكرة، وإذ نستعيد في هذه المناسبة. بكل فخر التضحيات الجسام للشعب الجزائري. لمدعوون لنجعل من مثل هذه المناسبات ومن الأمجاد التي يحفظها التاريخ للأمة الجزائرية عبر المراحل والحقب إرثا وطنيا غاليا. يغرس في نفوس الأجيال المتعاقبة الوفاء للشهداء الأبرار الذين نترحم على أرواحهم الطاهرة.ن

كماوتوجه بمناسبة الذكرى الثامنة والسبعين لمجازر 08 ماي 1945، إلى إخوانهم المجاهدين أطال الله في أعمارهم بالتحية والتقدير

رمزي أحمد توميات

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