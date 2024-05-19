الرئيس تبون يؤكد استعداد الدولة لتمويل كافة المشاريع والأبحاث الخاصة بالمؤسسات الناشئة

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، على أن الدولة الجزائرية، مستعدة لتمويل كافة المشاريع والأبحاث الخاصة بالمؤسسات الناشئة، مضيفا أن التمويل لن يقف عائقا أمام تطور البلاد.

و أشاد رئيس الجمهورية، في كلمته أمام الطلبة، بالقطب العلمي التكنولوجي “عبد الحفيظ إحدادن”، بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله، بالعاصمة، بمناسبة الذكرى الـ 68 لليوم الوطني للطالب، بالشباب الحامل للمشاريع، المتحكم في التكنولوجيا الحديثة، والغيور على وطنه، معربا عن يقينه باعتلاء الجزائر أعلى المراتب، بفضل هذه الطاقات الشبانية والطلابية.

وأكد الرئيس عبد المجيد تبون، أنه في مثل هذا التاريخ، اختار ثلة من الطلبة إعلان الإضراب والالتحاق بالثورة “فزادوها إشعاعا”-يقول الرئيس-.

كما ذكّر الرئيس تبون، بمسار الرقمنة الذي يتيح -حسبه-بناء اقتصاد عصري، على أساس أرقام حقيقية بعيدا عن الضبابية، و ذكّر أيضا بالجهود التي بُذلت من أجل الارتقاء بالجامعة الجزائرية، “التي أصبحت تصنف اليوم في المراتب الأولى عربيا وافريقيا”، يضيف الرئيس.

هذا و جدّد رئيس الجمهورية، التأكيد على أن القضية الفلسطينية، هي قضية الجميع، مذكّرا بتعليماته حول التكفل بكافة الطلبة الفلسطينيين في الجزائر.

شرف الدين عبد النور