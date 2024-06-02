الرئيس تبون يأمر بوضع كل التسهيلات أمام حَمَلَة المشاريع من الشباب

أمر عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، اليوم، خلال ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء، وزير المؤسسات الناشئة، بوضع كل التسهيلات أمام حَمَلَة المشاريع من الشباب، الذين أصبحوا مفخرة الجزائر إقليميا وقارّيا ودوليا، و ضرورة التجاوب معهم والاستماع إلى انشغالاتهم، خاصة في باب تقليص آجال استحداث مؤسساتهم.

ووجّه الرئيس تبون، وزير القطاع بالإسراع، في فتح الوكالات الجهوية المكلفة بتمويل مشاريع المؤسسات الناشئة ومتابعتها.

كما أمر رئيس الجمهورية، الحكومة، بفتح المجال أكثر أمام المؤسسات الناشئة، للاستفادة من المشاريع العمومية، ومحاربة الأساليب البالية الهادفة إلى إحباط عزيمة الشباب الناجح.

و ثمّن الرئيس، السياسة المتّبعة في مجال المؤسسات الناشئة، مؤكدا على مواصلة الدولة مرافقة هؤلاء الشباب، الذين يمثلون الجيل الجديد من المقاولين، المعتمِد على التكنولوجيات والأساليب العلمية.

كما أكد الرئيس عبد المجيد تبون، أن إرادة الدولة في خلق مردودية ونجاعة اقتصادية للمؤسسات الناشئة، تتطلب التكيّف مع ذهنية الجيل الجديد، وليس تكيّف الشباب مع الأساليب القديمة، التي ينبغي مقاطعتها نهائيا، كون العدّو الأول لهؤلاء الشباب هو البيروقراطية.

شرف الدين عبد النور