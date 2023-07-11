الرئيس تبون يأمر بفتح خطوط جوية جديدة مع كل العواصم الإفريقية

الرئيس تبون يأمر بفتح خطوط جوية جديدة مع كل العواصم الإفريقية

أعلن اليوم الثلاثاء، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون، عن فتح خطوط جوية جديدة مع كل العواصم الإفريقية.

وقال الرئيس تبون: “الاسراع في فتح مناطق حرة مع كل من موريتانيا مالي والنيجر بخصوص المواد الفلاحية”،

وجاء هذا خلال كلمة للرئيس تبون لدى إشرافه على احتفالية الطبعة الأولى للوسام الشرفي للتصدير تحت شعار: إلتزام، إنجازات وآفاق، بالمركز الدولي للمؤتمرات.

وتتضمن الاحتفالية تكريم أفضل المصدرين خلال السنوات الثلاث الأخيرة والتعريف بالسياسة الجديدة للجزائر لتشجيع الصادرات خارج المحروقات.

ليديا كبيش

معجب بهذه: إعجاب تحميل...