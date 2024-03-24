الرئيس تبون يأمر برفع حصة ولاية تيسمسيلت من السكن الريفي إلى 15000 وحدة

24 مارس، 2024

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال ترأسه اليوم، اجتماعا لمجلس الوزراء، برفع حصة ولاية تيسمسيلت من السكن الريفي من 3000 وحدة سكنية إلى 15000 وحدة، و ذلك في إطار مدى متابعة تنفيذ البرامج التكميلية للتنمية بولايات خنشلة، تيسمسيلت، الجلفة وتندوف.

و أكد رئيس الجمهورية، خلال هذا الإجتماع، على ضرورة تقوية اللحمة الوطنية لكونها في صلب أولوياته، من خلال استراتيجية مبنية على التوازن التنموي تستدرك النقص المسجل سابقا في بعض المناطق على حساب أخرى.

كما أمر الرئيس تبون، بإيلاء الأهمية القصوى لاستكمال البرامج التنموية لهذه الولايات التي حُرمت منها لعقود طويلة في مراحل سابقة مرت بها البلاد.

و شدّد رئيس الجمهورية بخصوص ولاية الجلفة، على الاهتمام بالتهيئة الحضرية، وتكييف عاصمة الولاية مع التوسع العمراني ذي الطابع العصري.

هذا و ثمّن رئيس الجمهورية مجهودات وزارة الصحة في تجهيز الهياكل الصحية لولاية تندوف، كما التزم به في زيارته الأخيرة للولاية، مما سيسمح بتوفير وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطن.

شرف الدين عبد النور

24 مارس، 2024

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