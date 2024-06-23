الرئيس تبون يأمر بدراسة إمكانية تقوية الشبكة الكهربائية في المناطق الجنوبية

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، خلال ترأسه إجتماعا لمجلس الوزراء، بدراسة إمكانية تقوية الشبكة الكهربائية في كل من بشار، أدرار، ورقلة، وعين صالح، ريثما يتم ربطها بالشمال، وذلك نظرا لزيادة احتياجات المناطق الجنوبية للكهرباء خاصة في فصل الصيف، بالإضافة إلى توسّع النشاطات الاقتصادية بالجنوب الكبير.

و أمر الرئيس تبون، في ذات السياق، بتعميق دراسة مشروع ربط شبكات الكهرباء بين شمال وجنوب البلاد، و أن يكون الإنجاز مرحليا وحسب الأولويات.

كما وجّه رئيس الجمهورية، وزير الطاقة باعتماد تقنية مدّ خطوط الكهرباء، في باطن الأرض، بدلا من الأعمدة، لا سيّما في المدن، تعزيزا للأمان من التأثيرات الطبيعية وتفاديا للخسائر.

و أمر رئيس الجمهورية، بتضمين مشروع ربط شبكات الكهرباء بين شمال وجنوب البلاد، مخطط تموين خطوط السكك الحديدية بالكهرباء، والمُزمع وضعها عبر مختلف المشاريع في الجنوب الكبير، وكذا الاستثمارات الفلاحية.

شرف الدين عبد النور