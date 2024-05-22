الرئيس تبون يأمر بتوسيع مجالات التأمين

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، خلال ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء، بتوسيع مجالات التأمين، لتشمل تخصصات أخرى.

و أسدى الرئيس تبون، تعليمات تقضي، بإرجاء مشروع قانون التأمينات، لإعادة دراسته من أجل تنظيم أدقّ، مؤكدا أن مجال التأمينات، يتعلق بشكل وثيق بالسيادة الوطنية، وأنه لا ينبغي أن يتضمن مشروع القانون أيّ ثغرات، تفاديا للأساليب المستعملة في المرحلة الماضية، على حساب الخزينة العمومية.

كما شدّد الرئيس، على المراقبة الدائمة والدورية لنشاط مؤسسات التأمين، داعيا إلى إيلاء الأهمية القصوى للخدمات، وليس لجمع الأموال بالأساليب السهلة والربح السريع.

و أكد رئيس الجمهورية، على أن مشروع القانون، يجب أن يتضمن شرط الإقامة على الأراضي الجزائرية، بالنسبة لمُلاك شركات التأمين.

شرف الدين عبد النور