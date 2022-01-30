الرئيس تبون يأمر بالشروع الفوري في انجاز مصنع للحليب بالعاصمة بقدرة انتاجية لا تقلّ عن مليون لتر يوميا

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في الشروع الفوري في انجاز مصنع للحليب بالجزائر العاصمة بطاقة انتاجية لا تقلّ عن مليون لتر يوميا.

كما أكّد رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتقنية التحاضر عن بعد، هذا الاحد، أنّ الإنتاج الفلاحي، يعتبر قضية مصيرية للأمة، ومسألة كرامة وطنية، ولدينا كل الإمكانات لرفع التحدي، مسجلا تراجعا في الأرقام المقدمة بخصوص إنتاج الحبوب.

وبناء على هذا، أمر عبد المجليد تبون، بمضاعفة إنتاج الحبوب بإعادة توجيه الجهود في القطاع الفلاحي، وخاصة في الجنوب، و إعادة النظر في الموارد البشرية وتغيير الذهنيات في القطاع، من أجل تحقيق الأمن الغذائي.

كما أمر بالاستغلال الأمثل للمساحات الزراعية لزيادة المردودية، وتشجيع المهنيين على العمل بالطرق الحديثة، وتطبيق التقنيات العصرية المستعملة في الدول المتطورة.

كما أمر رئيس الجمهورية تعزيز إنتاج اللحوم الحمراء، بما يتماشى وحجم الدعم الذي تقدمه الدولة.

وكذلك تشجيع وتثمين المبادرات، ومكافأة النجاح في القطاع الزراعي، وتشجيع البحث العلمي، في ميدان الفلاحة.

كما أمر بتطوير إنتاج شجرة (الأرڤان) في مناطق الجنوب الغربي والهضاب العليا الغربية، وتأسيس مركز وطني لتطوير زراعتها.

وليد.ب

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