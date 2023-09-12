الرئيس تبون يأمر بالسماح باستيراد حصري للحوم الحمراء والبيضاء الطازجة لسد الاحتياجات الوطنية

أسدى اليوم، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء، تعليمات تقضي بالسماح باستيراد حصري للحوم الحمراء والبيضاء الطازجة لسد الاحتياجات الوطنية من هذه المادة، والمساهمة في خفض أسعارها ، حسب ما أورده بيان رئاسة الجمهورية.

من جهة أخرى، وجّه الرئيس تبون، وزير الفلاحة بمباشرة إجراءات ردعية وصارمة لتطهير القطاع، حسب ذات المصدر.

كما أمر رئيس الجمهورية، الحكومة بمواصلة دعم الأسعار لعدد من المواد الأساسية الضرورية المستوردة، ومنع أي عملية استيراد للبقوليات خارج الديوان الوطني المهني للحبوب، مع تحديد دقيق لمراحل سعر المنتوج، يفيد بيان الرئاسة.

و حث الرئيس عبد المجيد تبون، على تشجيع الاستثمار الخاص في مجال غرف التبريد للحفاظ على توازن السوق طوال السنة.

و أمر الرئيس تبون، الحكومة بتحمل شراء منتوجات الفلاحين لحمايتها من التلف، في إطار استحداث ديوان وطني للمنتوجات الفلاحية، وتخزينها في غرف التبريد، و أسدى تعليمات بالحفاظ على المخزون الوطني الاستراتيجي للمنتوجات الفلاحية والغذائية.

من جهة أخرى، أسدى رئيس الجمهورية تعليمات بإعداد سياسة اتصالية واضحة لإعلام المواطنين وإطلاعهم بشكل دوري ومستمر حول وفرة مختلف المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، لمنع تداول مصطلحي الندرة والمضاربة، التي تهدف إلى خلق الارتباك في السوق الوطنية، مع السماح بدخول العلامات التجارية العالمية.

و أمر الرئيس تبون، خلال اجتماع اليوم، بإشراك الولاة بصفتهم مسؤولين عن القطاع الاقتصادي للتمييز بين المخزون ضمن السلسلة الإنتاجية والتخزين بهدف المضاربة.

و في الختام، دعا رئيس الجمهورية إلى تحديد الاستهلاك اليومي للمواد الاستهلاكية من خلال استحداث مخابر تقدم إحصائيات واقعية دقيقة ومُحيّنة بشكل دوري، يختم بيان الرئاسة.

شرف الدين عبد النور

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