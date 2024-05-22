الرئيس تبون يأمر بالتطبيق الصارم للقانون ضد كل أشكال السمسرة بالشواطئ

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، خلال ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء، بالتطبيق الصارم للقانون، ضد كل أشكال السمسرة الموسمية بالشواطئ، وتكريس الاحترام التام، لمبدأ مجانيتها عبر كلّ السواحل الجزائرية.

كما أمر الرئيس تبون، بتنصيب لجنة وطنية لتسهيل الاستثمار، في هياكل سياحية جديدة، خاصة بالمناطق الساحلية، التي تعرف نقصا في هذه الهياكل، وتتوفر بها الشروط السياحية الطبيعية.

و أسدى رئيس الجمهورية، تعليمات تقضي بمراجعة الأسعار، لجعلها في متناول العائلات الجزائرية تقويةً وتشجيعا للسياحة الداخلية

شرف الدين عبد النور