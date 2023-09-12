الرئيس تبون يأمر باستحداث مدرسة وطنية عليا للأمن السيبراني

12 سبتمبر، 2023

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، خلال اجتماع مجلس الوزراء، باستحداث مدرسة وطنية عليا للأمن السيبراني، بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني، لضمان توحيد الجهود ومضاعفة الفعالية في هذا المجال الحساس، من أجل تحصين الأمن الوطني القومي، حسب ما كشفه بيان رئاسة الجمهورية.

في موضوع آخر، أسدى الرئيس تبون تعليمات بإعداد دراسة شاملة ومتكاملة حول جدوى العودة المرنة لنظام “ليسانس كلاسيكي”، تعويضا لنظام “أل أم دي”، حسب ذات البيان.

كما أمر رئيس الجمهورية خلال اجتماع اليوم، بتجهيـز خارطة جديدة لتوزيع المنظومة الجامعية ضمن رؤية “مدن جامعية” تحافظ على الفلسفة التضامنية والبعد الوطني في تكوين الإطارات الجامعية الجزائرية، يضيف المصدر ذاته.

و أسدى الرئيس تبون، تعليماته لوزيري التعليم العالي والمؤسسات الناشئة بإعداد قائمة بأفضل المؤسسات لإرسالها إلى الصين وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية للاطلاع على تجارب هذه الدول في مجالات متعددة، حسب ما أورده بيان الرئاسة.

و في الختام، أثنى رئيس الجمهورية، على الدور الهام لإطارات التعليم العالي في تحويل قطاعهم إلى قاطرة للبحث العلمي ونموذج في استخدام الرقمنة، وتحقيق دخول جامعي لأول مرة من دون ورق، وكذا المُساهمة الفعّالة في الجهد الوطني لدعم اقتصاد البلاد، يختم بيان الرئاسة.

شرف الدين عبد النور

12 سبتمبر، 2023

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