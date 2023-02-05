الرئيس تبون يأمر بإصلاحات في قطاع التعليم العالي ومراجعة نظام الخدمات الجامعية

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال إجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم الأحد، بتعزيز الانسجام المسجل، بين قطاعي التعليم العالي والمؤسسات الناشئة، مثمّنا توحيد الجهود، خدمةً للاقتصاد الوطني.

وأورد بيان لرئاسة الجمهورية، أنّ الرئيس تبون، أمر بإعادة النظر، بصفة دقيقة، في التنظيم الحالي، بين نظامي LMD والكلاسيكي، وفق نظرة توافقية للأسرة الجامعية، على أن تُقدّم المقترحات في حينها، إلى مجلس الحكومة، ثم ترفع إلى مجلس الوزراء.

وأضاف البيان، يجب أن تتضمن الإصلاحات أيضا، مراجعة في نظام الخدمات الجامعية، من حيث الكيف والكمّ، إلى جانب فتح المجال للجامعات الخاصة، وفق معايير ومقاييس عالمية، بما فيها المنشآت، مع إمكانية تمويل بنكي لتجسيدها.

كما أمر رئيس الجمهورية، بوضع بطاقية مرجعية للتخصصات العلمية، لمعادلة شهادات الجامعات الأجنبية، بصفة آلية لحامليها من الجزائريين، لتسهيل عودة الكفاءات، والاستفادة من تكوينها العالي، وخبرات طلبتنا وأساتذتنا القادمين، من الخارج.

ش.ن

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