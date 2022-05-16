الرئيس تبون ونظيره التركي يترأسان الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتعاون بين البلدين

16 مايو، 2022

ترأس اليوم، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ونظيره التركي  رجب طيب أردوغان، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتعاون بين الجزائر وتركيا.

ووصل اليوم الإثنين، الرئيس تبون، الى القصر الرئاسي التركي، أين كان في استقباله نظيره رجب طيب أردوغان،  بمدخل المجمع الرئاسي في أنقرة.

وخص رئيس الجمهورية باستقبال فخم وفقا للأعراف التركية على وقع 21 طلقة مدفعية، وبعد الاستماع الى النشيدين الوطنيين وتحية العلم، استعرض الرئيسان تشكيلة من الحرس العسكري التركي. أدت لهما التحية.

ش.ن

16 مايو، 2022

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