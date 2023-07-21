الرئيس تبون: نرغب في شراكة مع الصين لربط ولايات الجنوب بالشمال عبر السكك الحديدية.

21 يوليو، 2023

كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال حوار له مع قناة CCTV الصينية عن رغبته في شراكة مع الصين لربط ولايات الجنوب بالشمال عبر السكك الحديدية، وكذا النقل ونقل المسافرين، بالاضافة الى استغلال المناجم من خلال استغلال منجم الحديد في غار جبيلات و الذي يعتبر من أكبر المناجم في العالم.

وأضاف في ذات السياق “نتمنى ان نوصل هذا الحديد الخام الى المصانع الموجودة حاليا في الشمال”.

وقال رئيس الجمهورية خلال الحوار، “نحن مرتاحون كثيرا في تعاملنا مع الدولة الصينية. نحاول تجاوز التجارة للعمل مع بعض في مشاريع مشتركة في كل الميادين”.

و أضاف، ” لا يوجد ميدان لا نتمنى فيه التعامل مع دولة الصين سواء في الفضاء أو التعليم العالي. أو مساعدتنا على إنجاز أكثر في ميدان الصيدلة والدواء والتكوين وكل الميادين المفتوحة”.

و كشف الرئيس تبون أنه، “في الستينيات والسبعينيات الجزائر ناضلت مع الصين كثيرا، من اجل عودتها الى الامم المتحدة حتى اصبحت الصين وحدة موحدة وعضوا في الامم المتحدة”.

كما أكد رئيس الجمهورية خلال حواره مع القناة الصينية أن، ” قانون الاستثمار الجديد في الجزائر يفتح آفاقا واسعة لكل المستثمرين”.

شرف الدين عبد النور

21 يوليو، 2023

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