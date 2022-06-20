الرئيس تبون: نحن نتقدم بكل عزيمة لبناء الجزائر الجديدة ولا مكان للفاسد فيها

20 يونيو، 2022
قال اليوم الإثنين، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون أن:”مسار جديد نسير فيه اليوم منذ الانتخابات الرئاسية التي تلتها الانتخابات المحلية والتشريعية بمنطق جديد لا غبار عليه مع إبعاد المال الفاسد عن العملية الانتخابية”.
وأفاد الرئيس تبون خلال اشرافه على تنصيب المجلس الأعلى للشباب، :” وصلنا اليوم لتنصيب الهيئات والمؤسسات على غرار المرصد الوطني والمحكمة الدستورية وهذا ما يدل على أنه هناك تغيير جوهري”.
وأضاف رئيس الجمهورية بالقول: “تابعتم بارتياح حماسة الشباب وهم يعبرون عن ثقتهم في الندوات الولائية والبلدية وفي الإرادة لتأسيس جديد لمؤسسات لا غبار عليها بعيدا عن الشوائب التي زرعت الريبة في نفس المواطن وزعزعة ثقته في الدولة ومؤسساتها”.
وتابع الرئيس تبون قائلا: “نحن أمام واقع لمراجعة جذرية وإحداث قطيعة مع الممارسات التي أنتجت نفور المواطن من كل مؤسسات الدولة، نحن نتقدم بكل عزيمة لبناء الجزائر الجديدة، جزائر الشفافية ولا مكان للمكان الفاسد فيها جزائر تقطع الطريق أمام نزعة التسلط أمام الجميع مهمن كان والمضي نحو الأحسن”.
كما أكد رئيس الجمهورية، على أن المجلس الأعلى للشباب نقطة انطلاق للاندماج في ديناميكية البلاد ونحن ننتظر من أعضائه تقييم المخطط الوطني للشباب.
رمزي أحمد توميات
20 يونيو، 2022

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