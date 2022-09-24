الرئيس تبون: نحن لا نطمع في أرض غيرنا ولا يمكننا تأييد الاستعمار

الرئيس تبون: نحن لا نطمع في أرض غيرنا ولا يمكننا تأييد الاستعمار

أكد اليوم السبت، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون في لقاء الحكومة مع الولاة، على ان قضية الصحراء الغربية قضية مبدأ وهي مُسجلة في لجنة تصفية الاستعمار بالأمم المتحدة

وقال الرئيس تبون:” نحن لا نطمع في أرض غيرنا ولا يمكننا تأييد الاستعمار، و يبدو أن إسبانيا بدأت ترجع إلى القرار الأوروبي في قضية الصحراء الغربية “.

وأضاف رئيس الجمهورية بالقول: “فلسطين هي القضية الجوهرية ونحن نأخذها من جانب واحد وهو رفضنا للاستعمار”.

رمزي أحمد توميات

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