الرئيس تبون: نتطلع لتسريع عمل يتماشى مع المعطيات الاقتصادية

أكد اليوم الأحد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على التقدم الملحوظ في انجاز البرامج المرسومة، خاصة من حيث تكييف النصوص القانونية مع المبادئ الدستورية.

وقال الرئيس تبون خلال إشرافه على افتتاح السنة القضائية 2022-2023، :”إننا نتطلع خلال هذه السنة القضائية إلى تسريع وتيرة العمل، بشكل يتماشى والمعطيات الاقتصادية الجديدة”.

هذا وقد وصل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إلى المحكمة العليا للاشارف على افتتاح السنة القضائية الجديدة 2022/2023

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ليديا كبيش

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