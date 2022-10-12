الرئيس تبون: “نأمل في أن تكون 2023 هي سنة الحل بالنسبة للأزمة الليبية

الرئيس تبون: “نأمل في أن تكون 2023 هي سنة الحل بالنسبة للأزمة الليبية

أعرب رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون عن أمله في ان تكون 2023 هي سنة الحل بالنسبة للأزمة الليبية ونهاية المأساة الشعب الليبي.

وقال الرئيس تبون عقب محدثاته مع المنفي “نأمل في أن تكون 2023 هي سنة الحل بالنسبة للأزمة الليبية ونهاية المأساة بالنسبة للشعب الليبي، بما يمكن ليبيا الشقيقة من استرجاع استقرارها واستغلال ثرواتها والمضي نحو التقدم والازدهار”.

وأضاف رئيس الجمهورية بالقول :”نحن متفائلون, لأن كل الأصدقاء في أوروبا وخارجها وحتى الأشقاء, تيقنوا اليوم بأن الحل في ليبيا يمر حتما عبر الانتخابات ووفق ما يقرره الليبيون أنفسهم ودون تدخل من أي طرف”.

رمزي أحمد توميات

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