الرئيس تبون: مدعوون جميعا إلى المساهمة في تثبيت مرتكزات دولة الحق والقانون

5 يوليو، 2022
قال اليوم الثلاثاء، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، :”نحن مدعوون جميعا دون استثناء في ظرف محفوف بالتحديات إلى المساهمة في تثبيت مرتكزات دولة الحق والقانون”.
وأضاف الرئيس تبون، في كلمة له خلال إعلانه عن انطلاق أضخم استعراض عسكري بمناسبة الذكرى ال60 لعيد الإستقلال :” في هذا اليوم الخالد المجيد وأمام هذا المشهد المهيب بجزائر الفخر بأمجاهدها والوفاء لشهدائنا أتوجه لشعبنا الأبي بالتحية والتهنئة ونحن نضفي وجها استثنائيا للاحتفال بالذكرى الـ60″.
وأشار رئيس الجمهورية، إلى أن البلاد وصلت بمؤسساتها وهيئاتها الدستورية مرحلة اكتسب بها وجه الجزائر الثقة في الحاضر والمستقبل.
واختتم الرئيس تبون قائلا :”أعلن رسميا عن بداية الاستعراضات العسكرية.. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار.. تحيا الجزائر”.
رمزي أحمد توميات
5 يوليو، 2022

مقالات ذات صلة

قوات البوليساريو تنفذ هجمات جديدة ضد تخندقات جنود الاحتلال المغربي

11 أغسطس، 2021

لعمامرة يحل بوهران رفقة نظيريه التشادي والتونسي

1 ديسمبر، 2021

وزارة الصحة: غلق مستشفى “مصطفى باشا” مجرد إشاعة

14 نوفمبر، 2020

تنظيم الطبعة ال20 للمهرجان الثقافي الأوروبي في أربع مدن جزائرية من 10 إلى 27 ماي

3 مايو، 2019
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: