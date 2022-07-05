قال اليوم الثلاثاء، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، :”نحن مدعوون جميعا دون استثناء في ظرف محفوف بالتحديات إلى المساهمة في تثبيت مرتكزات دولة الحق والقانون”.

وأضاف الرئيس تبون، في كلمة له خلال إعلانه عن انطلاق أضخم استعراض عسكري بمناسبة الذكرى ال60 لعيد الإستقلال :” في هذا اليوم الخالد المجيد وأمام هذا المشهد المهيب بجزائر الفخر بأمجاهدها والوفاء لشهدائنا أتوجه لشعبنا الأبي بالتحية والتهنئة ونحن نضفي وجها استثنائيا للاحتفال بالذكرى الـ60″.

وأشار رئيس الجمهورية، إلى أن البلاد وصلت بمؤسساتها وهيئاتها الدستورية مرحلة اكتسب بها وجه الجزائر الثقة في الحاضر والمستقبل.

واختتم الرئيس تبون قائلا :”أعلن رسميا عن بداية الاستعراضات العسكرية.. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار.. تحيا الجزائر”.

رمزي أحمد توميات

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