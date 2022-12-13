الرئيس تبون: لن نتسامح مع من يحاول التحايل على مصالح الدولة

الرئيس تبون: لن نتسامح مع من يحاول التحايل على مصالح الدولة

جدد اليوم الثلاثاء رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التأكيد على عزم الدولة على حماية المنتوج الوطني وتوفير التسهيلات اللازمة لولوج السوق الافريقية.

وقال الرئيس تبون خلال اشرافه على تدشين الطبعة الـ 30 لمعرض الإنتاج الجزائري، أن الدولة عازمة على حماية المنتوج الوطني وتوفير التسهيلات اللازمة لولوج السوق الافريقية. بالموازاة مع محاربة كل اشكال المضاربة.

وشدد رئيس الجمهورية، على أن حماية المنتوج الوطني يجب أن ترافقها جودة في النوعية ترقى الى ذوق المستهلك الجزائري. وتمكن من توفير على الاقل ما بين 55 الى 75 بالمائة من حاجيات السوق الوطنية. إضافة الى اقتحام السوق الافريقية”.

وأضاف الرئيس تبون بالقول: “يمكن لمتعاملينا الاقتصاديين طلب مساحات قد تصل الى 5000 متر مربع لعرض وتسويق المنتوج الوطني. بكل من موريتانيا والنيجر والسنيغال”.

كما أشار رئيس الجمهورية الى أن التسهيلات موجودة لذلك وأنه يمكننا أيضا اقتحام سوق الاتحاد الاوروبي. بالنسبة للتجهيزات الالكترو-منزلية التي تعرف بنوعيتها الممتازة.

وطالب الرئيس تبون المتعاملين الاقتصاديين التبليغ عن كل محاولات المساس بمؤسساتهم بشكل غير قانوني. مشيرا بالقول أن عهد التركيب في الجزائر انتهى وحان الوقت لأن تصبح الجزائر بلدا مصنعا، وهو ما كان شعار سنة 2022.

وذكر رئيس الجمهورية انه لا يوجد أي تساهل أو تسامح مع من يحاول التحايل على مصالح الدولة بهذا الخصوص. مؤكدا أن الدولة ستدعم كل من سيساهم في دعم الاقتصاد الوطني ورفع مداخيل الخزينة العمومية. حيث يمكن تحقيق على الاقل أزيد من 15 مليار دولار من الصادرات خارج قطاع المحروقات.

رمزي أحمد توميات

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