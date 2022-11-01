الرئيس تبون: قطر تقوم بجهود لتوحيد الصف العربي وتعزيز التكامل والتضامن العربيين

أفاد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن:” أمير دولة قطر، سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يقوم بجهود لتوحيد الصف العربي وتعزيز التكامل والتضامن العربيين”.

وأورد الرئيس تبون في حوار لوكالة الأنباء القطرية، :” أحيي الجهود التي يبذلها سمو الأمير في توحيد الصف العربي وتعزيز التكامل والتضامن العربيين. وهذا ليس بالغريب على سموه الذي كان من أوائل من لبوا الدعوة لحضور قمة الجزائر، والعمل على إنجاحها ولا هو بالغريب أيضا على دولة قطر الشقيقة تحت قيادة الأمير الداعم للتعاون العربي”

وثمن رئيس الجمهورية الجهود والمبادرات القطرية لتوحيد الصف العربي ودعم القضية الفلسطينية، حيث قال :”إن دولة قطر الشقيقة ما فتئت تبذل جهودا في توحيد الصف العربي ودعم القضية الفلسطينية”، مبرزا الدور الفعال الذي يقوم به سمو الأمير في مساندة القضية الفلسطينية.

كما أكد الرئيس تبون، على أن الرؤية المتوازنة وإبعاد لغة المصالح، هما العاملان المهمان اللذان استطاعت الدبلوماسية القطرية توظيفهما في إيجاد تسويات لنزاعات بعضها طال.

وقال رئيس الجمهورية :”أن هذه ثمرة عمل مستمر ودؤوب وتراكمات ستنعكس إيجابا على مستقبل الدور القطري في المنطقة والذي نتمنى له المزيد من النجاحات في هذا المسار”.

ليديا كبيش

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