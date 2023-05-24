الرئيس تبون :قانون الإستثمار الجديد يهدف إلى حماية المستثمرين

24 مايو، 2023

أكد اليوم الأربعاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الإقتصاد الجزائري المتعافي من الديون يهدف إلى خلق المزيد من مناصب الشغل.

وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها أمام المتعاملين الإقتصاديين بعد افتتاح منتدى الأعمال “الجزائري – البرتغالي”، اين اكد على أن الجزائر تسعى إلى تطوير شراكاتها في مجال الطاقات المتجددة.

ولفت الرئيس تبون  إلى أن قانون الإستثمار الجديد يهدف إلى تحسين مناخ الإستثمار في الجزائر ويحمي المستثمرين.

كما دعا رئيس الجمهورية المستثمرين البرتغاليين إلى إقامة شراكات مع رجال الأعمال الجزائريين. والإستثمار في الجزائر.

ليديا كبيش

24 مايو، 2023

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